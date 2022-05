Rubata la medaglia scudetto a Pioli, la Lega: "Te la ridiamo"

REGGIO EMILIA - Nel caos generale scatenatosi a Reggio Emilia per festeggiare lo scudetto del Milan qualcuno ha rubato la medaglia di campione d'Italia a Pioli, che è rimasto senza. Un furto in pieno stile Arsenio Lupin, approfittando del trambusto della festa per sottrarre il cimelio. Il tecnico rossonero, al suo primo campionato vinto in carriera, ha subito denunciato l'accaduto: "Mi hanno rubato la medaglia d'oro di campione d'Italia. Per favore, restituitemela". L'allenatore può stare tranquillo perché ci penserà la Lega Serie A a rimediare, come fatto sapere anche via Twitter: "Ehi mister Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani". Caso risolto.