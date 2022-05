Gazidis: "Orgoglio Milan, i tifosi ci hanno spinto nelle difficoltà"

MILANO - C'è grande gioia e soddisfazione nel Milan per la vittoria del diciannovesimo scudetto, maturata ieri con il successo in casa del Sassuolo, a conclusione di testa a testa mozzafiato con l'Inter: "Abbiamo fatto un vero lavoro di squadra, tutti insieme, anche con i tifosi che ci hanno spinti anche nei momenti di difficoltà in campo e fuori - spiega l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis, durante un brindisi a Casa Milan con la stampa - alla fine tutti noi abbiamo un grande orgoglio perché abbiamo fatto qualcosa di speciale e abbiamo provato a farlo con i valori del nostro club: senza lamentarci e senza rimpianti. Alla fine penso che questo gruppo di giocatori, il mister, il suo staff e soprattutto i tifosi, meritano veramente tutto questo". Presenti all'incontro a Casa Milan anche il presidente Paolo Scaroni e il direttore sportivo Ricky Massara che, incalzato dalle curiosità sul prossimo mercato, ha fatto capire che la squadra sarà rinforzata, ma senza fare follie. "Perché abbiamo dimostrato che si può vincere anche con le idee, più che con i soldi", ha chiosato ancora Gazidis.