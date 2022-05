Milan, festa Scudetto FOTO VIDEO: la parata con il pullman per Milano

MILANO - Prosegue la festa Scudetto del Milan campione d'Italia, che il giorno dopo la vittoria contro il Sassuolo e la premiazione ufficiale ha organizzato una parata su un pullman scoperto con partenza da Casa Milan e arrivo a Piazza Duomo. In migliaia di tifosi rossoneri si sono riversati in città per festeggiare insieme ai giocatori e all'allenatore tra cori e fumogeni. Immancabile il classico coro "Pioli is on fire", dedicato al tecnico rossonero.