MILANO - Il Milan mette Leao spalle al muro. La superclausola da 150 milioni presente nell’attuale contratto del portoghese è, almeno per altre tre sessioni di mercato, un punto a favore del club rossonero. La cifra è di quelle importanti, che spinge le società interessate a riflettere sul se e come aprire un tavolo di trattativa. La società rossonera infatti, non ha intenzione di vendere Leao, ma al contrario, vuole rinnovare il contratto, attualmente in scadenza nel 2024 e vuole farlo a cifre importanti tanto è vero che non è da escludere come, nelle prossime settimane, ci possa essere un rilancio serio nell’incontro con l'agente del portoghese Jorge Mendes. La richiesta attualmente è alta, si aggirerebbe sui 6.5/7 milioni a fronte di una prima proposta da 4.5 milioni fatta dal Milan. Una forbice che, però, potrebbe essere sanata qualora il Milan decidesse di riconoscere a Leao lo status di top player della rosa, rompendo il limite del monte ingaggi che attualmente è sui 4.5 milioni. Ogni discorso, però, verrà effettuato non appena sarà diramata la questione societaria con il passaggio delle quote di maggioranza da Elliott a RedBird.