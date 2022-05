Milan, blitz in Argentina: c'è il sì di Enzo Fernandez

MILANO - Il Milan ha bruciato la ricca concorrenza per Enzo Fernandez, centrocampista 21enne del River Plate, con un blitz in Sudamerica che risale a un mese fa operato da Geoffrey Moncada, capo dell’area scout rossonera. Missione che risale a prima che Elliott mettesse in pausa ogni operazione alla luce delle trattative per la cessione societaria. Per questo il rischio è che si metta a rischio un'operazione già messa sui giusti binari, visto che Moncada aveva ottenuto la promessa, da parte del giocatore e dell'entourage, di dare precedenza al progetto rossonero. E il Milan avrebbe anche intavolato il discorso delle cifre con il River. Il giocatore ha una clausola di poco più di 18 milioni di euro, ma l’offerta rossonera da 15 milioni, non era stata rispedita al mittente. Tuttavia è mancato poi, appunto, il passaggio ai fatti e sul centrocampista si è fatto alto il rischio della concorrenza. A centrocampo del resto Pioli perderà Kessie, mentre è probabile l'addio di Bakayoko: servono un paio di tasselli. E un paio il Milan già li ha in casa: Pobega tornerà dal prestito al Torino, mentre al Bordeaux in prestito c'è il giovane Adli. Ma tra campionato e Champions, per la prossima stagione serve un innesto di spessore: da tempo si parla con il Lille per Renato Sanches. Senza dimenticare però che non sono escluse cessioni per aumentare il budget e raggiungere gli obiettivi.