Antony, il Milan c'è

MILANO- La fascia destra è uno dei ruoli che il Milan vuole puntellare per la prossima stagione, e il brasiliano Antony sarebbe perfetto per quella zona di campo. Con l'Ajax, Antony si è messo subito in mostra. La politica dei lancieri è nota: sviluppare i talenti e rivenderli a prezzo moltiplicato. Dopo due anni, questa sarà l’estate della cessione di Antony e il Milan da tempo monitora la situazione sia per la bravura del brasiliano, sia perché potrebbe giocare proprio nei ruoli al momento scoperti, ovvero dietro l’unica punta piuttosto che sulla destra. Le questioni societarie sicuramente non hanno agevolato le trattative rossonere, che adesso si vedono “congelati” dall’offerta del Manchester United, che avrebbe messo sul piatto 45 milioni. Il Milan non si arrende, vuole scoprire le vere carte dello United, ma certamente non è in grado di inserirsi in un’asta di questo genere per Antony, a meno che non entrassero nelle casse rossonere i soldi di un’eventuale cessione di Leao. Non è un caso che contestualmente a questa impasse, in Olanda si sia per certo il passaggio di Lang in rossonero. Un modo anche per stanare l’Ajax e capire se l’offerta del Manchester è reale. Lang è lì, pronto ad essere preso appena si dovesse capire che Antony sta salpando per l’Inghilterra. Questa settimana potrebbe essere il momento buono per definire le trattative già avviate. Tra le quali possiamo anche inserire l’altro giocatore del Bruges, De Ketelaere, anche lui nel mirino Milan.