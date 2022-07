Milan, Pioli su Dybala: "Tutti i giocatori bravi sono utili al Milan"

Pioli: "Sarà una stagione difficilissima"

Il tecnico Stefano Pioli non vede l'ora di ripartire. "E' stata un'estate bellissima, mi sono goduto la famiglia e l'entusiasmo dei tifosi del Milan. Ora si riparte con grande entusiasmo e voglia di fare bene. E' bello quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Era importante tornare qui a rivederci per ricreare quella magia e sintonia che c'era nella passata stagione. Con il coraggio di metterci sempre in discussione. Sono tutti molto motivati", ha aggiunto. "E' stato molto bello vincere, ma sappiamo lavoro che abbiamo dovuto fare e credere nelle nostre qualità. Sappiamo che il lavoro che ci aspetta sarà duro, bellissimo per provare a rivivere le stesse emozioni", ha proseguito Pioli. La stagione sarà molto intensa. Si parte a metà agosto, prima della sosta per i Mondiali. "Sarà una stagione particolare, i primi tre mesi saranno un campionato a sè, ma molto importante per la stagione. Tutte le squadre si giocheranno già qualcosa di importante in campionato e Champions, la preparazione mentale, tecnica e fisica dovrà essere di alto livello per impegni così difficili ma allo stesso tempo stimolanti. Lavoriamo insieme da tre anni, ci conosciamo bene ma dobbiamo continuare a lavorare bene per stupire ancora. Non dobbiamo dare niente per scontato, perchè si riparte alla pari con i nostri avversari. Il nostro obiettivo sarà giocare il calcio che sappiamo e chi arriverà si dovrà adattare perchè abbiamo una identità ben precisa", ha concluso Pioli.