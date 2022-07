Milan, Origi si presenta: "Decisivo meeting con Maldini e Massara"

Origi: "Qui progetto speciale"

Il belga ha spiegato il perché abbia voluto sposare il progetto del Milan: "Abbiamo avuto dei contatti verso la fine della stagione, ma io ero concentrato sul Liverpool. Ho capito subito quanto fosse importante il progetto del Milan. Qui c'è un progetto speciale, l'ho condiviso totalmente, e la legacy del Milan, la sua storia speciale sono per me ideali per la mia mentalità. Per me è un onore farne parte. Questo Club ha un'eredità che tramanda di generazione in generazione. Poter portare le mie qualità al servizio del gruppo è un onore - aggiunge - È stato decisivo parlare con Maldini e Massara. Maldini è stato uno dei giocatori più importanti al mondo, è un esempio per me. Massara sta avendo un percorso fantastico da dirigente. Questi dirigenti hanno portato valori importanti. Sono grato di far parte di questo gruppo. So quanto sono importanti le fondamenta che hanno costruito, sono onorato di essere guidato da manager come loro".