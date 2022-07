Caso Bakayoko, la Polizia: "Si è comportato da cittadino modello"

MILANO - "Complimenti a Bakayoko che non ha detto ai poliziotti 'voi non sapete chi sono io, vi faccio passare i guai', è stato collaborativo, ha capito la dinamica degli eventi". A parlare il giorno dopo la disavventura vissuta dal 27enne centrocampista francese del Milan (fermato nei giorni scorsi per un controllo nel centro del capoluogo lombardo da alcuni agenti con le armi in pugno) è Girolamo Lacquaniti. "Possiamo dire 'Molto rumore per nulla' - ha detto il portavoce dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia, intervenuto nel programma 'Gli Inascoltabili' in onda sull'emittente radiofonico New Sound Level -. Se non ci fosse stato il video nessuno avrebbe detto nulla perché non c'era nulla da dire e il giocatore del Milan è il primo a saperlo. Merito a lui che si è comportato da cittadino modello, mostrando collaborazione, comprendendo la situazione ed evitando qualsiasi forma di polemica".