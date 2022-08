Milan, Pioli: "Il nostro ciclo è appena cominciato"

MILANO - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato nel corso di una lunga intervista a Dazn in vista del prossimo campionato: "Questa stagione è davvero particolare, per la prima volta giocheremo 21 partite, dal 13 Agosto al 13 Novembre, alcuni dei miei ragazzi andranno anche in Nazionale quindi giocheranno 23 partite in 3 mesi quindi l' impegno sarà sia fisico che psicologico e questi mesi incideranno tanto sul resto della stagione, questo è il momento di lavorare bene". Poi ha aggiunto: "Vedo i ragazzi ancora più pronti, ancora più preparati ancora con più cura verso i dettagli, sono convinto che questo sia un ciclo che è appena cominciato e non che sta per finire. In questo periodo si lavora bene, con serietà e disponibilità ma c'è anche il giusto relax per lavorare bene insieme. Per performare nei minuti decisivi delle sfide più importanti, bisogna pretendere il massimo da sé stessi e dagli altri. Qui a Milanello in ogni istante di allenamento io pretendo il massimo da me stesso e dagli altri. Giochi la Domenica per come ti alleni tutta la settimana e devi allenarti tutta la settimana per come vuoi giocare alla Domenica. Il nostro gioco passa molto dall'intensità e l'intensità, il ritmo, la qualità e il talento non devono mai mancare in nessun istante dell'allenamento, se ti abitui così, diventa tutto più semplice in campo, è così che abbiamo meritato questa vittoria".