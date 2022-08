Milan, morto a 73 anni l'ex allenatore dei portieri Villiam Vecchi

MILANO - È morto a 73 anni Villiam Vecchi . Lo storico allenatore dei portieri del Milan aveva preparato gli estremi difensori rossoneri per circa dieci anni, dal 2001 al 2010. Sempre con Carlo Ancelotti in panchina, aveva ricoperto lo stesso ruolo al Real Madrid , dal 2013 al 2015, accompagnando il tecnico pure nelle esperienze precedenti alla Juve, al Parma e alla Reggiana. Da giocatore aveva invece vestito le maglie di Milan, Cagliari, Como e Spal.

Il cordoglio del Milan

Su Twitter il Milan ha mandatto le sue condoglianze alla famiglia per la scomparsa: "Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L'eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007".