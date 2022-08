Adli sta studiando il Milan: non è ancora un caso

MILANO . Ci vuole ancora un po’ di studio sui banchi di Milanello per Yacine Adli. Il trequartista francese, arrivato in estate e autore di una buonissima fase di pre campionato , si sta ancora integrando nel sistema di gioco di Stefano Pioli . Nessuna bocciatura e nessun caso attorno a Adli, ma richieste importanti da parte del suo allenatore che si sono alzate nel corso delle settimane. La verticalità e l’aggressività che richiede il calcio di Pioli sono fattori di non poco conto e per chi come Adli, lo scorso anno, ha agito più da mezz’ala che da trequarti puro, è necessario prendere ancor più confidenza con i ritmi delle giocate che devono essere fatte in campo. L’allievo, da quello che filtra da Milanello, si applica e ha compreso il percorso tanto è vero che le due panchine consecutive contro Udinese e Atalanta sono state più un caso di isterismo dei tifosi sui social che un reale problema dentro la squadra.

Ad oggi, Adli viene visto come un trequartista e non come uno che può giocare con costanza nei due davanti alla difesa o, in alternativa, una delle due mezz’ali qualora Pioli dovesse cambiare connotazione tattica passando al 4-3-3 al 4-3-1-2. Dunque è solo una mera questione di tempo e di un normale inserimento che, rispetto a chi occupa il ruolo di 10 con costanza come De Ketelaere, ha le sue fasi. Ma Adli, anche nell’imminente tour de force che attende il Milan tra campionato e Champions League prima della prima pausa per le nazionali, tornerà sicuramente utile poiché le sue doti tecniche sono di assoluto valore. Intanto ieri il Milan ha ripreso gli allenamenti e ha iniziato la preparazione della partita di sabato sera contro il Bologna a San Siro. Adli non è segnalato nei possibili cambi di formazione che Pioli dovrebbe fare, con l’inserimento di De Ketelaere al posto di Brahim Diaz e il ritorno dal primo minuto di Olivier Giroud con Ante Rebic che andrà in panchina.