Milan, Pioli: "Derby? Sarà tutta un'altra partita"

REGGIO EMILIA - "Ci è mancata lucidità, siamo stati troppo frenetici, avremmo dovuto leggere meglio il gioco". È il commento a caldo di Stefano Pioli ai microfoni di Dazni sul pareggio senza reti contro il Sassuolo. I rossoneri, salvati dalla parata di Maignan sul rigore di Berardi, non sono riusciti a sbloccare la gara: "Eravamo partiti bene nel primo tempo, con vivacità. Poi il Sassuolo si è chiuso e abbiamo difettato in tante cose, c'era da palleggiare e abbiamo verticalizzato troppo, sbagliando nella qualità dei movimenti, la partita è diventata 'sporca', con molte interruzioni e non abbiamo più trovato il ritmo. Dal 70' in avanti abbiamo giocato come se mancasse un minuto. Vogliamo vincere, ma senza frenesie. Da una squadra con tanta qualità mi aspetto che si capiscano i momenti della partita".