Sassuolo-Milan 0-0: Maignan para un rigore a Berardi

REGGIO EMILIA - Il Milan ci prova, ma il Sassuolo regge bene: finisce senza reti la sfida al Mapei Stadium. I rossoneri si lanciano in avanti ma i neroverdi si difendono bene e vanno più vicini al vantaggio con il rigore di Berardi , parato da uno straordinario Maignan che indovina l'angolo giusto. Lo stesso Berardi esce nella ripresa per infortunio tra le lacrime . Con questo risultato il Milan si porta in testa con 8 punti, in attesa delle altre partite, mentre il Sassuolo sale a quota 5 punti.

Sassuolo-Milan, tabellino e statistiche

Le scelte di Pioli e Dionisi

Il Milan torna al Mapei Stadium, dove tre mesi fa (22 maggio) ha conquistato e festeggiato la vittoria del 19° scudetto dopo il 3-0 inflitto al Sassuolo nell'ultima giornata. Adesso però si pensa al presente, con la quarta giornata di campionato che vede i rossoneri reduci dalla vittoria contro il Bologna e a quota 7 punti in classifica, mentre i neroverdi sono a 4 punti dopo il pareggio con lo Spezia. Dionisi conferma dieci degli undici titolari della scorsa partita, sempre con il tridente in avanti formato da Berardi, Kyriakopoulos e Pinamonti. Turnover parziale invece per Pioli, con Giroud in avanti e con Brahim Diaz (De Ketelaere parte dalla panchina), Saelemaekers e Leao alle sue spalle. In mezzo al campo spazio a Pobega al posto di Tonali mentre in difesa c'è il ritorno da titolare di Simon Kjaer, a nove mesi dall'ultima volta. Il difensore danese prende il posto di Kalulu.

Maignan super: para un rigore a Berardi

La prima occasione della partita è per il Milan e arriva all'8': Leao lancia Pobega che prova la conclusione ma che viene murato da Consigli, la palla ritorna all'esterno portoghese che però sbaglia il tiro e calcia fuori. Continuano a spingere i rossoneri, ancora con Leao di nuovo pericoloso con il suo destro a giro fuori di poco. In questa fase la squadra di Pioli schiaccia i neroverdi nella propria area ma al 21' cambia tutto con Kyriakopoulos che entra in area, supera Florenzi e viene poi atterrato da Saelemaekers: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Berardi ma Maignan si supera, indovinando l'angolo e parando il tiro. Segue una fase molto equilibrata della partita, con i rossoneri sempre in avanti a caccia del gol ma anche con i neroverdi, che hanno preso coraggio dopo il rigore conquistato. Primo tempo da dimenticare per Saelemaekers: dopo il rigore concesso, commette numerosi errori e chiude con un'ammonizione per un fallo su Rogerio. I primi quarantacinque minuti si chiudono così senza reti. Rischio all'84', con i neroverdi che ripartono con il lancio di Harroui e l'intervento provvidenziale di Theo Hernandez che ferma la ripartenza.

Berardi esce in lacrime, finisce senza reti

Si riparte senza sostituzioni. Si scatena ancora Berardi con uno scatto verso l'area ma viene fermato dalla dura spallata di Theo Hernandez, che non viene punito vista la posizione di fuorigioco di partenza. L'esterno azzurro rimane a terra dolorante e Dionisi è costretto al primo cambio con l'ingresso di Defrel. Berardi esce dal campo in lacrime: il problema sembra essere più grave del previsto. Primi cambi anche per Pioli, che inserisce De Ketelaere, Tonali e Messias al posto di Brahim Diaz, Pobega e Saelemaekers per svoltare la partita. Si lanciano in avanti i rossoneri, al 64' ottimo lancio di Leao ma nè Giroud nè De Ketelaere ci arrivano. I rossoneri continuano a non sfondare e Pioli prova a stravolgere la formazione, togliendo Giroud e mettendo al suo posto Adli, che si inserisce come falso nueve. Prosegue l'assalto del Milan, che però non riesce ad impensierire la difesa del Sassuolo, compatta e precisa nel respingere tutti gli attacchi avversari. Altro infortunio nel finale (90'), con Florenzi che resta a terra dopo uno scatto. Il terzino non riesce a rientrare in campo e Pioli ha finito le sostituzioni: il Milan giocherà i sette minuti di recupero in 10. Fiammata di Leao al 94' che prova il tiro dal limite, bloccato però da Consigli. La partita si chiude senza reti: secondo pareggio per il Milan di Pioli che sale a 8 punti, secondo pareggio anche per il Sassuolo che sale 5 punti.