Pioli si gode il suo Milan: "Sono un allenatore felice"

Milan-Inter 3-2: statistiche e tabellino

Applausi alla squadra

Pioli non lesina elogi per i suoi ragazzi: "Continuano a stupirmi per la loro energia, la loro caparbietà e la loro voglia di migliorare". Qualche parola in più per il mattatore del derby: "Leao? Nell'uno contro uno è fortissimo e noi cerchiamo di metterlo nelle migliori condizioni. È un ragazzo molto intelligente, ha grande potenziale e sa che non deve accontentarsi per puntare in alto". Applausi anche a Maignan: "Se la squadra mi sorprende lui non mi sorprende più, oltre che un portiere fortissimo è una persona di grande spessore. Se stiamo facendo così bene è perché abbiamo giocatori del suo livello".