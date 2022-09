Pioli, c’è un altro Milan all’esame di Marassi

Che fosse un avvio di stagione tosto, con un calendario estremamente condensato, era una cosa evidente a tutti e anche al Milan sanno bene che già da sabato sera, nel match contro la Sampdoria, sarà necessario trovare forze fresche tra quei giocatori che hanno avuto meno minutaggio nel corso delle prime sei uscite stagionali, tra campionato e Champions League. Due sere fa, contro il Salisburgo, molti uomini chiave della formazione di Stefano Pioli sono apparsi un po’ appannati , nella testa e nei muscoli, ma nonostante questo il Milan non è andato al tappeto, prendendosi un punto molto importante per come si era incanalato il canovaccio della partita, con gli austriaci apparsi molto più in palla e aggressivi rispetto ai rossoneri che, nonostante tutto, hanno avuto l’occasione per avere l’ultima parola se non fosse stato che la deviazione di Bernardo, su tiro-cross di Leao, ha terminato la sua corsa contro il palo. Sarebbe stato, forse, un premio troppo grande e l’ onestà intellettuale di Pioli nel post gara nell’ammettere che il Milan ha fornito: «Una prestazione discreta» che è stata una linea sotto quello che lo standard di rendimento che i campioni d’Italia dovrebbero avere in serate come quella di martedì.

Cambi necessari

La squadra, che ieri ha svolto un allenamento defatigante a Milanello subito dopo esser atterrati a Malpensa da Salisburgo, dovrà riprendere in mano il cammino in campionato contro una Sampdoria in difficoltà, ma che ha già fermato la Lazio al Ferraris. Pioli dovrebbe apportare alcuni cambi alla formazione iniziale e vuole avere delle risposte dai co-titolari. In difesa, ad esempio, si rivedrà Simon Kjaer accanto a Fikayo Tomori con Pierre Kalulu che potrebbe osservare un turno di riposo. In mezzo al campo sono in aumento le quotazioni di Pobega come titolare nei due di mezzo con uno tra Bennacer e Tonali che tirerà il fiato. Possibile un avvicendamento anche sulla corsia di destra difensiva, dove Sergino Dest potrebbe dare il cambio a Davide Calabria. Anche nel reparto offensivo ci sarà necessità di far prendere ossigeno a qualche elemento. Per vedere in campo Thiaw e Vranckx ci potrebbe volere ancora qualche settimana, poiché si stanno integrando nel gruppo e nella richiesta di gioco fatta da Pioli ai suoi difensori e centrocampisti. Ma entrambi i calciatori dovranno, allo stesso tempo, accelerare il loro processo d’inserimento perché mai come in questo momento e fino a novembre ci sarà bisogno di rotazioni continue e che siano di qualità. Discorso apertissimo anche sulla trequarti. L’ottima prestazione di Saelemaekers contro il Salisburgo, condita dal suo primo gol in Champions League, è un segnale positivo e in molti si augurano che non si tratti di un fuoco di paglia. Ecco perché potrebbe toccare nuovamente a lui ricoprire la fascia destra d’attacco contro la Sampdoria, mentre dietro la prima punta Pioli potrebbe dare una nuova chance a Brahim Diaz che, a livello di risposte, è chiamato a darne di nuove e importanti. A sinistra straordinari per Leao mentre la davanti occhio a Divock Origi dall’inizio.

Valutazioni in corso

Ieri, sia Ante Rebic sia Rade Krunic hanno lavorato in via personalizzata in palestra. Oggi potrebbe essere un giorno importante per capire se il croato ha smaltito il fastidioso problema alla schiena che lo ha parcheggiato ai box da quasi 10 giorni. Per Krunic, come dichiarato da Pioli nel pre Salisburgo-Milan, l’obiettivo è quello di essere tra i convocati per la partita di mercoledì prossimo contro la Dinamo Zagabria.