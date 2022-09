Milan, Pioli perde Florenzi: resterà fuori per 5 mesi

MILANO - Il difensore del Milan Alessandro Florenzi si è operato stamattina alla coscia sinistra e i tempi di recupero, informa il club rossonero in una nota, per il ritorno "alla piena attività sono stimati in cinque mesi". Il Milan dopo alcuni giorni ha comunicato anche quale è l'effettiva entità dei problemi fisici di Florenzi, infortunatosi contro il Sassuolo lo scorso 30 agosto: "Ha subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra che ha reso necessario un intervento chirurgico. L'operazione è stata eseguita questa mattina".