Milan, a Pioli continua a mancare la riserva del centravanti

La coperta è corta e sono bastate le prime otto partite ufficiali del Milan per ribadirlo. Al di là della polemica di Giroud per la sostituzione, quando al 23’ del secondo tempo della sfida contro la Dinamo Zagabria il posto e il ruolo del francese sono stati presi da De Ketelaere, è apparso evidente che il Milan fosse già a corto di attaccanti. In realtà è addirittura la seconda volta che il Milan conclude la partita con un centravanti adattato: era accaduto anche contro il Sassuolo, quando De Ketelaere , già entrato qualche minuto prima al posto di Brahim Diaz, e quindi schierato trequartista, era passato a fare la punta centrale quando Adli aveva preso il posto di Giroud. Può essere che il belga riesca ad adattarsi anche a questo ruolo, ma contro la Dinamo Zagabria è parsa palese la sua inutilità nel giocare spalle alla porta . Poco servito, poco utile, poche palle da giocare. Mentre lui è uno che trasforma in oro (quasi) tutte le palle che tocca.

Era evidente già ad agosto che il reparto offensivo potesse essere un po’ il tallone d’Achille di questo Milan. Con Ibrahimovic fuori fino al 2023 e con Origi infortunato, fossimo stati nei panni del Milan avremmo cercato un terzo centravanti di peso. In realtà, per quanto riguarda il belga le remore erano più legate al suo scarso appeal per il gol (66 reti in dieci stagioni da professionista significano 6 reti a stagione) piuttosto che alle condizioni fisiche. Ma intanto, dopo aver già saltato un mese, adesso è di nuovo in infermeria. E anche Rebic, lui pure peraltro infortunato, non è esattamente una punta centrale, pur essendosi presentato con una doppietta in campionato. Giroud, che fra due settimane compirà 36 anni, potrà anche arrabbiarsi per la sostituzione, ma ben ha fatto Pioli a preservarlo per il Napoli. Ancora meglio avrebbe fatto la società a fornire al tecnico un’altra prima punta.