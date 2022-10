Chelsea-Milan 3-0, il tabellino

CHELSEA-MILAN 3-0: NUMERI E STATISTICHE

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Fofana (38' pt Chalobah) , Koulibaly, Silva; James, Loftus-Cheek, Kovacic (21' st Jorginho), Chilwell; Mount (29' st Havertz), Sterling (30' st Broja); Aubameyang (20' st Gallagher). A disp.: Bettinelli, Mendy, Jorginho, Pulisic, Chalobah, Broja, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Cucurella. All.: Potter.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer (28' st Pobega); Krunic (20' st Gabbia), De Ketelaere (20' st Rebic), Leao (27' st Diaz); Giroud (28' st Origi). A disp.: Mirante, Jungdal, Diaz, Rebic, Origi, Pobega, Gabbia, Gala, Coubis. All.: Pioli.

ARBITRO: Makkelie (Olanda)

MARCATORI: 24' pt Fofana (C), 11' st Aubameyang (C), 16' st James (C)

NOTE: Ammoniti: Kovacic, Thiago Silva (C); Krunic, Ballo-Touré, Tomori (M); Recupero: 4' pt, 2' st