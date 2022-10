Milan-Juve, Giroud suona la carica: "Vogliamo rifarci"

Olivier Giroud vuole subito rifarsi contro la Juve. Dopo la brutta sconfitta del Milan per 3-0 in casa del Chelsea in Champions League, il centravanti francese ha pubblicato un post su Instagram in cui esprime tutta la sua amarezza per il risultato di Stamford Bridge ma allo stesso tempo si mostra voglioso e carico per il big match di San Siro contro i bianconeri di Allegri in programma sabato 8 ottobre alle 18: “Molto deluso per ieri sera ma teniamo la testa alta con una forte voglia di rifarci contro la Juve… Grazie per il vostro sostegno”. Giroud attualmente è il capocannoniere stagionale della squadra, con 5 gol messi a segno in 11 presenze complessive tra Serie A e Champions League.