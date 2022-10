Milan-Juve, Pioli se la gioca così: poco possesso e attacco verticale

MILANO - In vista di Milan-Juve di questa sera, i numeri parlano chiaro, il gioco di Stefano Pioli sarà come sempre intenso e verticale. I rossoneri utilizzano il possesso palla (53,3%) per manipolare il sistema difensivo avversario, al fine di creare spazi da occupare per velocizzare l'attacco alla profondità. Un fraseggio non ridondante, insomma, ma che tiene conto della volontà verticale dell'allenatore. Ecco i quattro aspetti principali che spiegano il modo di attaccare del Diavolo.