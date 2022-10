Milan, Pioli: "Nelle difficoltà ci compattiamo"

VERONA - "Vogliamo essere competitivi per le prime posizioni e sappiamo che dobbiamo vincere tante partite per tentare di vincere il campionato. All'inizio potevamo dare una direzione ben precisa alla partita, ma poi ci siamo disuniti lasciando spazio al Verona. Ancora una volta però nelle difficoltà ci compattiamo e poi abbiamo giocatori che sanno trovare la giocata che può risolvere la partita". Sono le parole di Stefano Pioli a Dazn dopo il match vinto dal Milan per 2-1 a Verona .

Milan, le parole di Pioli

Il tecnico rossonero ha aggiunto: "Dentro questa partita c'erano tante motivazioni, tra cui quella di trovare la terza vittoria consecutiva in campionato che ancora non eravamo riusciti, e poi ora abbiamo la possibilità di lavorare quasi una settimana, fino a sabato, prima di avere sette partite in venti giorni. È stata la vittoria giusta nel momento giusto e ci permetterà di lavorare bene per preparare il prossimo tour de force".