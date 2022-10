Milan, Pioli fa chiarezza: "De Ketelaere va aspettato, ha grandi qualità"

MILANO - "E' stata una vittoria difficile, il Monza gioca bene e lo sapevamo. Potevamo gestire un po' meglio il pallone nel secondo tempo facendoli correre di più. Però è andata bene". Sono queste le prime dichiarazioni del tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria ottenuta sul Monza . "La squadra ha cominciato bene la partita, ha rischiato poco e creato molto, c'è stato però qualche errore nella gestione che non ci ha permesso di controllare meglio la partita - ha aggiunto - Brahim Diaz? Quando sta bene si vede, ha la gamba fresca e brillante, sta facendo molto bene perché ha una buona condizione fisica. Ha avuto un affaticamento muscolare, non sembra niente di grave sia per lui che per Dest. Abbiamo tante partite da qui al 13 novembre, spero di avere più giocatori possibile". Facendo un confronto con Charles De Ketelaere , Pioli ha evidenziato che "Brahim è al terzo anno con noi, mentre Charles è qui soltanto da qualche mese. Oltretutto è entrato in campo a freddo. Ha qualità e deve credere di poter incidere molto nella nostra fase offensiva". "E' un percorso che necessita ancora di tempo, quello che conta è il potenziale e la disponibilità del ragazzo. Arriverà anche lui ad alti livelli", ha aggiunto.

Pioli: "Ho una grande squadra e tanti titolari a disposizione"

Pioli ha successivamente parlato anche della questione turnover: "Turnover? A me non piace questo termine, e non lo dico tanto per dire. I miei giocatori sanno benissimo che ho tanta fiducia in loro. Ho tanti titolari a disposizione, ho la fortuna di avere un gruppo con spirito e qualità. Ho una squadra forte. E' un bene che loro siano pronti ma lo sono. Si allenano in modo splendido", ha sottolineato il tecnico rossonero. In chiusura, in merito al prossimo impegno di Champions League: "Martedì in Champions sarà una partita determinante, la Dinamo Zagabria non ha perso in casa nel girone".