Milan, Pioli sorride: "Sapevo che Maldini ci avrebbe segnato"

MILANO - L'allenatore del Milan , Stefano Pioli , ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria casalinga dei rossoneri sullo Spezia : "Un gol come quello segnato da Giroud l'ho subito in passato da Totti. Ci siamo complicati questa partita, nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità per chiuderla poi ci sta subire il pareggio, ma non bisogna perdere tanta lucidità. E' stata una vittoria sofferta ma importante. Ho la fortuna di allenare un gruppo di giocatori che ha una voglia immensa di lavorare e di crescere, il 2022 sta uscendo molto bene ma mancano ancora due partite e quindi possiamo fare meglio. Fino alla partita di stasera, abbiamo subito due gol in più rispetto all'anno scorso: stasera abbiamo preso gol in netta superiorità numerica, sono piccoli errori che vanno migliorati perché abbiamo concesso qualcosa di pericoloso anche a fine primo tempo. Pratichiamo un calcio offensivo, ma l'equilibrio serve e su questo si lavora tanto".

Pioli: "Il Napoli è favorito per lo Scudetto"

Sugli obiettivi dei rossoneri, Pioli si è espresso così: "Vogliamo arrivare ai nastri di partenza del Mondiale con la miglior classifica possibile, poi è chiaro che il Napoli sarà favorito per la vittoria del campionato se continuerà a vincere tutte le partite. Dobbiamo migliorare in determinazione e qualità, ci vuole qualcosa in più nell'area di rigore avversaria per chiudere la partita. Il gruppo non è spensierato, ma noi crediamo in quello che facciamo e sappiamo di avere le qualità per restare dentro la partita. Non siamo secondi a nessuno in termini di voglia di portare a casa il risultato".