A tutto Pioli: la 'strana' regola ai giocatori, la Juve e Platini. E su Conte...

"Giroud è in un momento psicofisico ottimale, ha affrontato questo Mondiale in grande forma. Sono contento per lui e per Theo Hernandez. Mi sono bastate un paio di videochiamate prima che arrivasse per capire l'uomo, poi è un grande giocatore. Lavora per la squadra, fa gol. Ero convinto che il club avesse preso un grande giocatore. Un bellissimo ragazzo. Motivato, sereno. Raccoglie tutte le caratteristiche di un leader. Meglio che torni prima o vinca? Sempre meglio allenare giocatori felici e motivati. Kjaer è tornato deluso, per esempio". Lo ha dichiarato Stefano Pioli a Sky Calcio Club. Il tecnico del Milan ha parlato un po' di tutto: dal Mondiale a Platini , dal ricordo di Astori agli allenatori che segue, dalla regola data ai giocatori per Qatar2022 a Ibrahimovic e i maxi recuperi.

Pioli, Leao e la regola ai giocatori per il Mondiale

L'allenatore rossonero ha svelato: "Ho dato una regola ai giocatori al Mondiale, possono stare tranquilli ma hanno l'obbligo di chiamarmi alla fine di ogni partita, così da raccontarmi come stanno. Leao gioca poco nel Portogallo? Difficile giudicare, hanno una rosa di qualità altissima. Se vedi Leao in allenamento capisci subito il suo incredibile potenziale. Nel tempo ha dovuto svilupparsi e capire come giocare. Il rinnovo? Due cose sono sicure: che lui sta bene con noi, e che la proprietà e Rafa stanno parlando. Aspettiamo buone notizie".

Pioli, le parole su Platini, sul Napoli e sulla Juventus

Su Platini: "Platini lo allenavo in allenamento, si divertiva a giocare contro di me perché, minimo, mi faceva un tunnel ogni volta. Era un campione. In quella Juve ho vissuto un ambiente veramente alto. Campioni veri, dentro e fuori". Sul Napoli e sulla Juventus: "Il Napoli ha qualità in tutti i giocatori in campo e ha un grande allenatore. Se ce lo aspettavamo a inizio anno? Non pensavamo viste le perdite sul mercato, poi ha vinto giocando benissimo. Sono convinto che il campionato sia molto lungo, in tante possono fare ancora un filotto, noi compresi. Juve? Ero stupito dell'inizio di stagione, non di quanto stiano facendo bene ora. Il livello è tra le prime del campionato. Penso che il livello del campionato italiano si stia alzando".