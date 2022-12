Il Milan batte in rimonta il Lumezzane: finisce 3-2, in gol Adli

MILANO - Luci ed ombre nella prima amichevole del Milan campione d'Italia in carica dopo la sosta del campionato per i Mondiali. A Milanello, senza i calciatori impegnati in Qatar (da Giroud e Theo Hernandez a Leao, oltre agli 'eliminati' ed attualmente in vacanza Ballo-Touré, Dest, Kjaer e De Ketelaere), i rossoneri hanno battuto 3-2 il Lumezzane, capolista del proprio girone di Serie D e passato per due volte in vantaggio. Pioli ha optato per una formazione sperimentale nello schieramento più che negli uomini, capitanata dalla coppia d'attacco Origi-Rebic.