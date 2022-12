Milan solidale: Pioli, un gol pure alla Rsa

MILANO - Il Milan ha battuto in rimonta il Lumezzane nella prima sgambata dal rientro al lavoro (rossoneri molto imballati, salvati dall’uno-due nel finale di due primavera, Alesi ed Eletu ), ma il gol più bello lo ha segnato Stefano Pioli che nel pomeriggio si è presentato a sorpresa per fare visita agli ospiti della Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale RSA. Un gesto di grande bontà dell’allenatore milanista, che ha voluto augurare a loro e a tutti coloro che lavorano nella struttura delle serene festività natalizie. Il presidente della Fondazione, Alessandro Quarta, ha voluto ringraziare pubblicamente Pioli del gesto fatto. Postando alcune immagini dell’evento.

Adli si mette in mostra

In mattinata, come sottolineato, quel che resta del Milan (non hanno giocato, come da programma, Calabria, Saelemaekers e Maignan) è sceso in campo contro il Lumezzane. La nota più positiva è stato il gran gol segnato da Yacine Adli: l’ex trequartista del Bordeaux è destinato ad andare a giocare in prestito ma il Milan continua a credere fortemente nelle sue qualità. Fissato infine il calendario dei rientri dei giocatori impegnati al Mondiali. Tutti sono attesi a Dubai: De Ketelaere si aggregherà al gruppo il 13 dicembre, Kjaer il 15 e Dest il 18.