Arsenal-Milan, alta tensione tra Odegaard e Pioli: cos'è successo

“Caz.., è solo un’amichevole!”. Così, per ben due volte, Martin Odegaard si è rivolto a Stefano Pioli nel corso del test di lusso giocato a Dubai tra Arsenal e Milan. Momenti di grandissima tensione (e un invito a giocare in maniera più moderata) nati dal duro contrasto tra Sandro Tonali e Fabio Vieira, che evidentemente ha mandato su tutte le furie il capitano dei Gunners, autore del calcio di punizione che ha sbloccato la sfida poi terminata 2-1 per la squadra di Arteta. Il giovane trequartista portoghese, rimasto a terra per qualche secondo, è entrato tra i protagonisti del match grazie all’assist per il secondo gol di Nelson prima di lasciare il campo a un quarto d’ora dal termine. Il Milan tornerà in campo venerdì, sempre a Dubai, contro il Liverpool. Per l'Arsenal, invece, ci sarà il rientro a casa: sabato a Londra, all'Emirates, l'attuale capolista della Premier League sfiderà amichevole la Juventus.