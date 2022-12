Diretta Psv-Milan ore 18.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Ultimo test per il Milan prima della ripresa del campionato. I rossoneri sono impegnati in amichevole in Olanda contro il Psv in vista del ritorno della Serie A e della prima partita del 2023, in casa della Salernitana. Stefano Pioli proverà le soluzioni che potrebbe adottare sul campo dei campani in campionato nella sfida del 4 gennaio. Il Milan ha già disputato tre amichevoli, ottenendo una vittoria contro il Lumezzane e perdendo contro Arsenal e Liverpool.