Tifoso Milan ad Amazon: "De Ketelaere, serve reso pacco al Bruges". La storia virale

21 presenze (949') e zero gol. È questo l'incredibile score di Charles De Ketelaere al Milan. Il belga, arrivato in rossonero in estate dopo una lunga trattativa con il Bruges per 32 milioni di euro più tre di bonus, ha fin qui disatteso le aspettative. Inserito gradualmente da Pioli, nel primo match da titolare, contro il Bologna il 27 agosto 2022, ha fornito probabilmente la sua migliore prestazione all'ombra della Madonnina servendo anche un assist per il momentaneo 1-0 di Leao (la gara terminerà 2-0 per i rossoneri). Da quel momento sembra essere calato il buio e le sue prestazioni sono peggiorate visibilmente. L'ultima rete in gare ufficiali risale addirittura al primo aprile 2022, nel 3-1 del Bruges in casa del Beerschot.