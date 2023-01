Diretta Milan-Inter ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Sale l'attesa per la finale di Supercoppa italiana tra Milan e Inter in programma alle ore 20 italiane al King Fahd International Stadium di Riyad (Arabia Saudita). Come nel 2011 a Pechino sarà derby di Milano. Allora furono i rossoneri di Massimiliano Allegri ad avere la meglio grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il momentaneo vantaggio dei nerazzurri di Gian Piero Gasperini firmato nella prima frazione di gioco da Snejder. Le due formazioni arrivano alla gara in maniera differente: mentre il Diavolo di Stefano Pioli, campione d'Italia in carica, sta vivendo un periodo complicato, con i due pareggi in campionato contro Roma e Lecce (entrambi per 2-2) e il ko nei supplementari degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, la Beneamata di Simone Inzaghi, vincitrice dell'ultima edizione della coppa nazionale, ha battuto Napoli (1-0 con gol di Dzeko), Parma (2-1 nei supplementari negli ottavi di Coppa Italia) e Verona (1-0 firmato Lautaro Martinez), frenando a Monza nel finale (2-2). 234º confronto tra Milan e Inter nella storia, con il bilancio che vede in vantaggio i nerazzurri per 85 successi a 79; 69 pareggi completano il quadro tra tutte le competizioni.