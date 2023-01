Milan-Inter, Pioli: "Flop Theo Hernandez? Non punto il dito contro i singoli"

RIAD (Arabia Saudita) - " Theo Hernandez non sta aiutando la squadra? Non parlerei di atteggiamento. In queste partite l'attenzione c'è. Non è giusto puntare il dito sui singoli . Dobbiamo ritrovare quella leggerezza mentale che ci permetta di giocare il calcio che conosciamo". Al termine della Supercoppa Italiana persa 3-0 contro l'Inter di Simone Inzaghi a Riad, il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Sono tante le situazioni in cui dobbiamo sviluppare meglio. È il complesso che deve migliorare, migliorando le prestazioni dei singoli. So che è un duro colpo, ma avremo la forza di reagire. L'assenza di Maignan? Gli avversari sono stati molto aggressivi, ci volevano movimenti senza palla più precisi. Mike ha un calcio un po' più lungo rispetto a Tatarusanu, ma serviva fare meglio su altri movimenti ".

Pioli: "Dal Milan non mi aspettavo questo calo"

"Non abbiamo fatto un primo tempo all'altezza di una partita del genere. Abbiamo provato a riaprirla con un buon inizio di secondo tempo, facendo poi troppo poco. Non siamo abituati a commettere questi errori, poi se commessi contro questi avversari... Non stiamo vivendo il nostro momento migliore dal punto di vista mentale. Dobbiamo fare di più e fare meglio. Come si riparte? Con l'unico modo che conosciamo: lavorando meglio per far alzare il nostro livello. È una sconfitta che ci fa molto male, ma la stagione è lì che ci aspetta e noi dobbiamo ritrovarci. Non mi aspettavo questo calo. Conosco i miei giocatori e mi aspetto sempre delle prestazioni positive. In questo momento facciamo fatica a reagire ad un errore, facciamo fatica a rimanere squadra e reagiamo solo individualmente. Gli ultimi risultati hanno pesato", conclude Pioli.