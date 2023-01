Milan-Inter, la diretta: segui la partita in tempo reale

RIAD (Arabia Saudita) - Milan e Inter si affrontano a Riyad, in Arabia Saudita, nella finale della Supercoppa italiana. L'unico precedente tra rossoneri e nerazzurri in Supercoppa è quello datato 6 agosto 2011 a Pechino: in quell'occasione i rossoneri vinsero 2-1 sotto la guida di Massimiliano Allegri, grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng che ribaltarono il vantaggio interista con Sneijder. "Non so se è una partita spartiacque, so che è un obiettivo importante. Siamo sicuri che il Milan non sia quello del primo tempo di Lecce. Mi aspetto una partita di livello" ha detto Pioli alla vigilia. "Un derby importantissimo, anche perché è una finale. Già il derby è partita speciale, questa volta lo sarà ancora di più. Sappiamo l'importanza della partita" ha invece dichiarato Simone Inzaghi in conferenza stampa.