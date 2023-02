Pantani, l'emozionante ricordo del Milan a 19 anni dalla morte

Esattamente 19 anni fa, il 14 febbraio 2004, Marco Pantani veniva trovato morto nella stanza D5 del residence Le Rose di Rimini. Il Pirata, tra gli sportivi italiani più amati di sempre, se n'è andato troppo presto, ad appena 34 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli appassionati di ciclismo e non solo. Quando staccava sui pedali e iniziava le sue incredibili salite non ce n'era per nessuno.