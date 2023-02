Milan-Atalanta, la soddisfazione di Pioli: "La squadra è guarita"

MILANO - Terzo successo consecutivo in campionato per il Milan che aggancia l'Inter al 2° posto (47 punti pari) e conferma il ritrovato stato di forma. I campioni d'Italia hanno battuto in casa l'Atalanta 2-0 con la grande soddisfazione di Stefano Pioli, queste le sue parole ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Avevamo vinto 1-0, ma non si può sempre sperare di non subire gol. Oggi grande prestazione, abbiamo giocato con l'energia che riconosco nei miei giocatori. L'importante era dare continuità, non ci eravamo mai riusciti a vincere quattro vittorie consecutive. Abbiamo lavorato tanto, giocato con intensità e personalità. Stasera solo segnali positivi, ma il campionato è lungo e bisogna fare tanti punti per i primi quattro posti".