Milan, Maignan replica così agli audio circolati su WhatsApp

Mike Maignan è tornato a difendere la porta del Milan dopo più di cinque mesi e lo ha fatto nel migliore dei modi: vincendo contro l' Atalanta di Gasperini senza subire gol. Il francese, dopo un periodo complicatissimo, è stato acclamato nel migliore dei modi dai suoi tifosi e dopo la partita ha voluto mandare un messaggio tramite i social: "Mi riconosci? Sono tornato!". Oltre a Maignan, la partita con l'Atalanta è stata un'occasione per rivedere in campo anche Ibrahimovic , ai suoi primi minuti in stagione con la maglia del Diavolo .

Milan, Maignan risponde agli audio su Whatsapp

L'infortunio al polpaccio ha tenuto Maignan fuori dal campo per ben 162 giorni: la sua ultima presenza risaliva alla sconfitta casalinga contro il Napoli di Spalletti del 18 settembre 2022. Un periodo lunghissimo e decisamente complicato per il portiere classe 1995, arrivato a San Siro nell'estate del 2021 per sostituire Donnarumma. Nell'ultimo periodo sul suo conto erano circolati alcuni audio condivisi su Whatsapp in cui si ipotizzava che dietro la sua prolungata assenza potessero esserci motivi differenti dalle problematiche prettamente fisiche, e a queste voci Maignan ha risposto tramite una storia Instagram in cui ha scritto: "Le mie uniche droghe. Fede, lavoro e vittorie".