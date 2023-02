Mbappé, tifosi Milan impazziti: l’ha detto davvero, la frase che fa sognare VIDEO

Kylian Mbappé fa sognare i tifosi del Milan. Il fuoriclasse francese del Psg era presente ieri ai Fifa The Best Awards, dove è stato inserito nella formazione maschile dell'anno FIFPRO World XI arrivando secondo dietro a Lionel Messi come miglior giocatore del 2022. Una serata speciale e piena di emozioni, che si è poi arricchita di un particolare episodio che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi rossoneri. Durante l'evento, un tifoso italiano ha chiesto a Mbappé di trasferirsi in Italia e il classe 1998 ha risposto: "Se vengo in Italia è solo per il Milan".