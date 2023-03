Milan, De Ketelaere tocca a te! Se ci sei, batti un colpo

MILANO- Se non stasera, quando? Alle 20.45 al Franchi contro la Fiorentina, il Milan riproporrà nell’undici di partenza Charles De Ketelaere. Ad annunciarlo ieri è stato Stefano Pioli - «giocherà, ma in ogni partita ogni mio singolo giocatore può pensare di essere decisivo» -, confermando le indiscrezioni dei giorni precedenti che lo davano nuovamente in rampa di lancio, anche pensando al ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham mercoledì 8 marzo a Londra. A spazzare il campo dai dubbi le parole del tecnico, ma anche un lieve trauma distorsivo al ginocchio che ha messo ko Brahim Diaz, uno stop che potrebbe anche mettere in dubbio la presenza dello spagnolo in Europa, aprendo uno spiraglio a De Ketelaere, sempre che stasera riesca a cogliere l’occasione. Il trequartista belga, acquisto più caro dell’estate rossonera (35 milioni), ma fino a questo momento grande delusione della stagione, ritroverà dunque un posto da titolare. Nel 2023 è accaduto solamente due volte. La prima l’11 gennaio, quando il Milan a San Siro perse 1-0 contro il Torino in Coppa Italia: quella sera De Ketelaere giocò tutti i 120 minuti della gara, molti da “falso nuove”, senza però incidere. Un copione visto e rivisto in quest’annata. La seconda il 29 gennaio, semprein casa, questa volta in campionato nel nefasto match dell’ora di pranzo contro il Sassuolo: 45 minuti da trequartista vicino a Rebic e Giroud (i compagni anche di stasera, Leao è infatti squalifi cato), sostituzione all’intervallo a Milan demolito per 5-2. De Ketelaere, arrivato a inizio agosto, era partito bene, mostrando tutte le sue qualità tecniche e buoni assist per i compagni. Gli era mancato però il gol e quel macigno, unito alle grandi aspettative su di lui, ha fi nito per schiacciarlo. Anche perché di gol De Ketelaere ne ha sbagliati molti, alcuni clamorosi come quello contro il Monza a San Siro il 22 ottobre.