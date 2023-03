Senza Kalulu il Milan torna a 4

MILANO - Quanto Stefano Pioli temeva, si è puntualmente verificato. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Pierre Kalulu hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Tra una settimana verrà eseguito un nuovo esame strumentale nella speranza che il quadro possa migliorare, ma sarà difficile rivedere in campo il centrale per almeno due-tre settimane (obiettivo è recuperarlo per il ritorno in Champions con il Napoli, ma non sarà facile). Infortunio che darà più forza a quanto già Pioli stava pensando, ovvero di tornare alla difesa a quattro, sistema di gioco più “europeo” e dove il Milan - prima della crisi di inizio anno - ha fatto vedere le cose migliori negli anni dell'allenatore a Milanello. Il problema è che i rossoneri hanno perso il loro difensore più in forma proprio alla vigilia dello snodo decisivo della stagione. Toccherà a Tomori, Thiaw (specialista però della linea a tre) e a Kjaer tenere in piedi la baracca davanti a Mike Maignan. Soprattutto per il danese sarà un’importante occasione di riscatto, visto che a nessuno a Milanello era sfuggito il grido di dolore alzato dal ritiro della nazionale: «Sono stanco di non giocare. Mi sono allenato continuamente per due mesi e non lo facevo da otto anni - le sue parole - A livello fisico sono al top. A volte le cose vanno come vuoi tu, a volte no. Quella a San Siro con il Tottenham è stata forse la mia miglior gara dopo l'infortunio. Non ho più giocato da allora e ovviamente sono deluso». Ora Kjaer avrà l’occasione di dimostrare a Pioli che meritava più considerazione, ma a fine stagione andrà fatta chiarezza pure su questo argomento.