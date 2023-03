A Pioli il premio "Amico dei Bambini"

MILANO - Nuovo riconoscimento per Stefano Pioli. L'allenatore emiliano il 29 marzo riceverà a Milano il Premio "Amico dei Bambini..... Un esempio per loro" organizzato dall'Aldini Bariviera (appuntamento alle 19, presso La Galleria Lampo in via Valtellina 7). Insieme al tecnico rossonero verranno premiati il Presidente della Lazio Claudio Lotito, i difensori Danilo D'Ambrosio dell'Inter e Alessio Romagnoli della Lazio, il portiere juventino Mattia Perin, il centrocampista del Monza Nicolò Rovella e l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti. Premiati anche Gerhard Comper (Presidente Sud Tirol), Stefano Marchetti (Direttore Generale AS Cittadella), Claudio Ranieri (allenatore Cagliari Calcio), Angelo Carbone (Responsabile Settore Giovanile Ac Milan), Christian Lantignotti (Allenatore Under 17 AC Milan), Paolo Masini (Direttore Sportivo SG Varesina Calcio). Durante la serata verrà inoltre presentato il torneo Amici dei bambini, arrivato alla 18ª edizione.