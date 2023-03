Milan, questo Maignan va subito blindato

Il Milan deve blindare Mike Maignan e lo deve fare in tempi relativamente brevi. Il portiere francese dei rossoneri, che è stato protagonista di una parata spaziale contro l’Irlanda, togliendo dalla sua porta una sassata di testa di Collins che sembrava poter portare al pareggio i verdi di Kenny, è tornato alla grandissima dopo il calvario legato al suo polpaccio sinistro, vittima di due lesioni con ricadute che hanno rischiato anche di portare Maignan sotto i ferri. Le sue prestazioni non stupiscono l’ambiente milanista e stanno iniziando anche a far breccia negli osservatori neutrali, tanto è vero che si inizia a parlare di Maignan come uno dei cinque portieri più forti al mondo. Complimenti che certamente faranno piacere al giocatore e anche al Milan, che si gode uno degli acquisti più azzeccati dall’area sportiva e che ha permesso di sostituire senza traumi il partente Gigio Donnarumma nel corso della tarda primavera del 2021.

Il futuro Adesso, però, non si può pensare che le cose rimangano così a lungo e c’è la necessità di anticipare i tempi sul prolungamento del contratto di Maignan, che attualmente ha come scadenza naturale il 30 giugno 2026. Il portierone rossonero, la cui maglia è una delle più vendute presso gli store ufficiali, è diventato un idolo del pubblico milanista e il suo ritorno dopo il lungo infortunio è stato salutato da San Siro con il boato che si riserva solo a chi ha fatto breccia nei cuori dei tifosi. Mike ha sentito l’affetto della gente, ha risposto agli imbecilli che hanno messo in dubbio sui social la sua integrità con una storia Instagram eloquente ed è tornato a mettere il Milan al primo posto, volendo tornare per dare una mano alla squadra a centrare i suoi obiettivi. Maldini e Massara sanno bene che hanno in rosa un portiere di livello top, ma allo stesso tempo sanno che nel corso dei prossimi mesi – probabilmente al termine della stagione – sarà necessario avviare le contrattazioni per l’estensione dell’attuale contratto. La tattica ha funzionato con diversi elementi della rosa come Theo Hernandez, Tomori, Tonali e Bennacer giusto per citarne alcuni e anche per Maignan sarà necessario mettere in pista un piano convincente e che porti al risultato sperato da tutti, ovvero blindarlo.

Il valore di Maignan L’attuale stipendio percepito da Maignan è di 2.8 milioni più bonus. Difficile pensare a un raddoppio netto della cifra, ma una proposta da 4.5-5 milioni potrà essere un’ottima base sulla quale lavorare per arrivare a un accordo. Mike a Milano sta benissimo, al Milan si sta aff ermando a livello internazionale e ha trovato in Gigi Ragno, Flavio Roma e Emiliano Betti (senza dimenticare Nelson Dida) una squadra di preparatori dei portieri che lo hanno portato a sgrezzare alcune sue convinzioni tecniche per apprenderne di nuove ed entrare, senza dubbio, nell’élite degli interpreti del ruolo. Va sempre ricordato come il Milan ha acquistato Maignan per 14.2 milioni dal Lille. Una cifra clamorosamente bassa se si pensa al suo attuale valore economico e tecnico. Oggi il suo cartellino non ha una valutazione ben definita, ma la cifra per sedersi al tavolo con il Milan dovrebbe superare i 60 milioni. Perché parliamo di un portiere forte tra i pali, forte nelle uscite, capace di leggere il gioco e di impostare da dietro con i piedi oltre a guidare la difesa con autorità assoluta. Ma ci sarà un tempo per tutto, anche se il Milan non deve temporeggiare su Maignan e arrivare e blindarlo a stretto giro di posta vorrebbe dire dormire sonni più sereni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA