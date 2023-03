Lady Hernandez e l'intervento dopo il parto: "Ho pensato al mio benessere"

Zoe Cristofoli è tornata a far parlare di sè per un lungo post condiviso nelel scorse ore su Instagram, dove ha parlato dell'operazione a cui si è sottoposta dopo il parto. "Ed eccoci qui… a parlare a distanza di giorni del mio intervento. Sto bene", ha esordito la modella. Quindi ha precisato di aver effettuato due interventi : Mastopessi con protesi e chiusura della diastasi.

Zoe Cristofoli e la diastasi

Per sua stessa ammissione, la compagna di Theo Hernandez ammette che non è stata un'operazione semplice. Il corpo cambia dopo una gravidanza e "non tutte abbiamo la fortuna che torni proprio come prima, duri allenamenti, diete strong ecc a volte ci sono difetti fisici che possono anche nascondere altro". Nel caso di Zoe "era un insieme di cose un seno che non era più perfetto, pesante troppo grande, una pancia sempre gonfia… diastasi, ernia". Quindi ha aggiunto: "Io in primis ho pensato al mio benessere poi ho valutato anche in base alle persone che si erano operate nel tempo dal Dottore e sono rimasta impressionata dalle cicatrici sottili dalla durata e dalla naturalezza".