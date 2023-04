Un Leao così è da rinnovo: il Milan ha la formula giusta

MILANO- Deve esserci una certa correlazione tra il mese di aprile e gli exploit di Rafael Leao. Come lo scorso anno, il portoghese è detonato in tutto il suo potenziale dopo la sosta per le Nazionali con la prestazione di domenica sera che ha fatto vedere un attaccante formato deluxe. Concreto, affamato, voglioso di dare una mano anche in difesa e, soprattutto, decisivo. I suoi due gol, uno più bello dell’altro, hanno prima stappato e poi indirizzato la partita verso i binari milanisti, facendo vedere che, quando decide di essere un giocatore decisivo, Leao lo diventa per davvero. Una prova di maturità così era auspicabile dai tifosi milanisti, bombardati da settimane dal paragone con il ben più concreto Khvicha Kvaratskhelia, ma che al termine della notte magica del “Maradona” hanno visto emergere Leao come vincente del confronto con il georgiano, ben limitato dall’ottimo lavoro difensivo di Davide Calabria. C’è stato tutto Leao a Napoli, anche per la parte ludica della sua esultanza, che tanto fastidio ha generato nell’ambiente azzurro, sia in campo sia sugli spalti sia - ovviamente - nell’agorà 3.0 dei social network.

Leao e la risposta alle critiche Andando nello specifico, il modo scelto da Leao per festeggiare il gol dello 0-1 è stato un modo per rispondere alle tante critiche che gli sono state rivolte nel corso di questi due mesi in cui non ha reso per quello che potrebbe. Non c’è stata nessuna vena polemica nei confronti dei tifosi del Napoli e questo va sottolineato in calce, specie perché è stata paragonata la sua esultanza al gestaccio deplorevole di Politano nei confronti del settore ospiti, con le mani portate a scrollarsi le parti intime in segno di risposta ai coracci ricevuti. Se si guarda per intero le immagini, si nota come anche Brahim Diaz arrivi a fare il gesto del “marameo” guardando il compagno negli occhi e facendoselo a vicenda. Tra i due c’è grande feeling dentro e fuori dal campo, pure lo spagnolo è stato spesso beccato per la sua discontinuità. Anche il tweet post partita di Leao, che ha cinguettato «La ansia» è apparso come una risposta a un commento fatto di recente da Billy Costacurta nei suoi confronti. Di certo c’è che il portoghese non aveva alcuna intenzione di schernire o di provocare i tifosi del Napoli, mentre si è goduto giustamente il coro che quelli del Milan gli hanno tributato a fine partita, quando dentro al “Maradona” erano rimasti solo loro e dopo che l’attaccante si era concesso alle tv presenti per le interviste post partita.

Leao in attesa per il rinnovo Se in campo Leao è tornato a fare i numeri, è sulle scrivanie che i numeri devono quadrare per arrivare al rinnovo di contratto. Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso di quest’ultimo anno, la trattativa è complicata e va a momenti. Adesso sembra che sia entrata in una fase positiva, con la pista del rinnovo-breve (allungando la scadenza 2024 per due-tre stagioni) che inizia a prendere forma. Le cifre sono quelle che circolano da mesi, con il Milan pronto a riconoscere al portoghese un ingaggio da 7.5 milioni che lo aiuterebbe non poco nel pagare la sua parte di multa del “lodo Sporting”. Da via Aldo Rossi non intendono cedere sul valore della clausola risolutoria, ma se ne potrà parlare qualora dovesse arrivare il tanto atteso “sì” da parte di Leao al rinnovo. Il fatto che il ragazzo sia anche in mezzo a una disputa di potere tra il suo legale rappresentate, l’avvocato parigino Ted Dimvula con cui ha una procura firmata fino a febbraio 2024, e l’accoppiata papà Antonio-Jorge Mendes non aiuta il Milan ad avere un interlocutore chiaro con cui provare ad affondare il colpo. Dopo i quarti di finale di Champions League (periodo nel quale arriverà la firma sul rinnovo di Olivier Giroud per un’altra stagione) se ne saprà sicuramente di più. Per un rebus che si arricchisce sempre di nuovi elementi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA