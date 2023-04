Theo Hernandez esulta in faccia a Lozano: Milan-Napoli a muso duro

Momenti di tensione in campo durante il match di Champions League tra Milan e Napoli . Dopo il gol sbagliato da Leao , che dal nervosismo ha spaccato la bandierina del calcio d'angolo senza che l'arbitro intervenisse scatenando la rabbia di Spalletti , i rossoneri si sono portati in vantaggio con il gol di Bennacer .

Milan-Napoli, Theo provoca Lozano

Qualche minuto dopo la rete del centrocampista algerino, Theo Hernandez non ha perso l'occasione per provocare ed innervosire gli avversari. Dopo una spinta rifilata a Lozano durante un contrasto di gioco il terzino francese ha infatti esultato urlando in faccia al suo avversario, scatenando la reazione degli altri giocatori in campo.