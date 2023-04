Milan, il turnover pesante può rivelarsi controproducente

BOLOGNA – Un occhio all'Italia e più di uno all'Europa. Stefano Pioli rivoluziona il Milan nell'anticipo contro il Bologna pensando a martedì sera, quando andrà a Napoli per difendere l'1-0 ottenuto all'andata dei quarti di finale di Champions League. Un turnover totale, da cui si salva il solo Maignan tra i pali e che vede, tra l'altro, oltre all'ennesimo tentativo di rilanciare De Ketelaere , anche il debutto stagionale dal 1' di Vranckx, altro belga. Una scelta che va nella logica di dare un necessario riposo a chi sarà chiamato a essere protagonista nella trasferta del Maradona, ma anche una possibile arma a doppio taglio. Il turnover, più ragionato, contro l'Empoli, aveva visto una squadra rossonera impacciata, incapace di andare oltre lo 0-0. Una delusione, dopo l'esaltante 4-0 in campionato, sempre con il solito Napoli.

Milan, arma a doppio taglio

Arma a doppio taglio perché, in Serie A, la posizione che porta alla prossima Champions League è tutt'altro che sicura. I rossoneri occupano oggi la quarta posizione, con un punto di vantaggio sull'Inter e -1 dalla Roma, considerando il Napoli certo della qualificazione e la Lazio posta in posizione privilegiata. E, tenendo conto che il destino della Juventus è tutt'altro che deciso, la lotta rischia rivelarsi estremamente complicata, perdendo soprattutto punti con le piccole, come fatto dal Milan nel corso della stagione. Piccolo non è il Bologna, reduce da una serie di quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sette partite, con un gioco divertente e produttivo. Per questo il maxi turnover potrebbe rivelarsi scivoloso.