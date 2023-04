Origi, auguri Milan vista Napoli. Ma i tifosi lo insultano

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, il Milan ha augurato buon compleanno a Divock Origi . La punta belga oggi ha spento 28 candeline ma nel club rossonero non ha ancora lasciato il segno. Tra i commenti al tweet, sono arrivate pesanti critiche all'attaccante ed anche alla società rossonera, rea di dare visibilità ad un giocatore che fin qui ha fatto ben poco. Con la maglia del Milan, Origi ha messo a segno appena 2 reti in 22 presenze, nella vittoria contro il Monza per 4-1 e nella pesante sconfitta interna contro il Sassuolo per 5-2.

Origi compie 28 anni, piovono critiche

Molte le critiche e i commenti negativi arrivati sotto al tweet del Milan tra chi accusa il belga di essere venuto in Italia in vacanza "Ti sta piacendo la vacanza a Milano? Tanti auguri", tra chi gli augura una pronta partenza "Auguri, però facci un regalo, in estate cambia squadra" e tra chi lo rivorrebbe in Inghilterra "4,5 milioni netti all’anno per 4 anni, 1 per fortuna già quasi trascorso. Quest’estate da rivendere subito in Premier". Ma tra un commento negativo ed un altro, spuntano anche quelli di incoraggiamento a fare meglio, soprattutto stasera contro il Napoli "Segna 2 goal stasera": non manca comunque chi gli augura veramente un buon compleanno tra un "Forza Milan" ed un altro.