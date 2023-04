Ancelotti, messaggio a Maldini dopo Napoli-Milan: l'analisi del doppio ex

L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è stato intervistato a Sky Sport al termine della partita contro il Chelsea, che ha portato i "Blancos" in semifinale. Il tecnico italiano ha commentato così la partita dei suoi: "La squadra ha sofferto, ci ha salvati Courtois alla fine del primo tempo. Il Chelsea ha giocato molto bene, ha cercato di riequilibrare l'eliminatoria, ha speso molte energie, ha gestito meglio l'uscita da dietro". Sul cambio di Benzema: "Ha preso un colpo nella prima parte, l'ho cambiato perchè in quel momento non c'era più bisogno di fare gol, c'era solo da difendere". Sull'avversaria in semifinale (una tra Manchester City e Bayern Monaco): "Difficile la rimonta, ma tutto è possibile nel calcio, ci proveranno, a volte ti può dire bene altre no". Ma Ancelotti non fa distinzione, non vuole scegliere: "Siamo contenti di esserci (in semifinale), sappiamo che abbiamo 180 minuti per raggiungere un'altra finale".