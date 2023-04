Milan, Effetto Champions: possibile primo utile di bilancio dopo 17 anni

L'euroderby con l'Inter nella semifinale di Champions League è un moltiplicatore di entusiasmo e di introiti in Casa Milan. Al punto da poter rendere possibile o, quantomeno, sempre più vicino, il primo utile, di bilancio dopo 17 anni. Il sito specializzato Calcio e finanza ha fatto i conti in tasca al club rossonero, rimarcando come ", a fine febbraio, quando la squadra era negli ottavi di finale, le previsioni societarie indicassero un rosso di 25 milioni di euro, perdita più che dimezzata rispetto ai 66,5 milioni di euro di passivo registrati nella stagione 2021/2022. Dagli ottavi in poi, si contano il bonus per il passaggio del turno, incassi con il Napoli e nel prossimo derby casalingo, maggiore quota del market pool: altri 42 milioni milioni che porteranno quasi a quota 100 gli introiti assicurati dalla Champions. Complessivamente, ha calcolato Calcio e finanza, queste cifre potrebbero spingere l’utile di bilancio a circa 15-16 milioni di euro. La stima è stata fatta sulla base dei risultati raggiunti finora dalla squadra,tenuto conto che i ricavi da stadio sono al lordo dell’IVA al 22% e considerando anche gli omaggi e i costi di gestione di San Siro (intorno a 350mila euro). Per proseguire lungo la strada virtuosa brillantemente imboccata, sarà molto importante partecipare anche alla prossima Champions League che garantisce già 40-50 milioni nella fase a gironi.