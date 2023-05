Milan ko, Pioli e la squadra sotto la Curva: confronto con i tifosi

LA SPEZIA - Dopo il derby di Champions contro l'Inter, il Milan crolla 2-0 anche in campionato a La Spezia . Al triplice fischio dell'arbitro il tecnico rossonero Stefano Pioli e la squadra si sono recati presso lo spicchio di tifosi ospiti presenti sugli spalti del Picco. Gli ultras hanno chiesto ad allenatore e calciatori un confronto sereno , invitandoli a dare qualcosa in più in vista del ritorno con i 'cugini' e ribadendo il totale sostegno. "Insieme, nel bene e nel male", la didascalia scritta dall'account ufficiale Twitter del Milan accanto ad una foto del particolare momento.

Kjaer, Pioli e il confronto Milan-tifosi

"Non sono sicuro chi abbia chiesto il confronto. I nostri tifosi da quando abbiamo vinto il campionato mi hanno sorpreso tantissimo per le cose positive. Sono sempre stati vicino a noi. Ho visto anche il Milan tanti anni fa e ci sono sempre stati. Loro sono stati davvero sempre vicini alla squadra", le parole di Simon Kjaer a Sky Sport. "Il confronto con i tifosi non è il modo migliore per arrivare a martedì? È una cosa positiva, il negativo è il risultato. Siamo andati a salutarli come sempre, sia nel positivo che nel negativo, e ci hanno stimolato per martedì. Perchè è andato anche lei dai tifosi? Mi sembra normale prendere gli applausi e altro dai tifosi. I tifosi ci hanno solo stimolato, non ho parlato ma ho ascoltato", ha spiegato invece Stefano Pioli.