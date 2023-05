Il Milan spera nel vero Leao per la rimonta in Champions League

Come previsto, ieri Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo anche se ha saltato la partitella finale. Niente di preoccupante, visto che oggi proseguirà la preparazione al derby di domani sera con la squadra, anche e soprattutto durante la parte tattica. Il lavoro svolto subito dopo la partita con la Lazio ha dato i frutti. Lo stop è arrivato in tempo utile per evitare che l’elongazione all’adduttore della coscia destra potesse diventare qualcosa di più serio e ora le chance del Milan di rendere complicata la qualifi cazione all’Inter passano dall’attaccante portoghese. La sua assenza, all’andata, si è sentita nella fase offensiva milanista, scarica e priva di elementi che potessero mettere in diffi coltà la difesa interista. Leao è l’uomo che può cambiare la faccia al Milan, anche se lo 0-2 di cinque giorni fa è un ostacolo non da poco per la formazione di Stefano Pioli. Che dovrà aggredire la gara con più incisività, fisica e mentale. Il ritorno di Leao darà uno sprint in più a tutto l’ambiente per cercare una rimonta in semifi nale di Champions che, nella storia rossonera, non si è praticamente mai vista. Leao sta bene, fisicamente e mentalmente. Ieri, durante il corteo dei tifosi fuori da Milanello, era quello più ricercato con lo sguardo da parte dei supporter presenti, come a volergli trasmettere quel senso di responsabilità e di aspettativa che tutti hanno attorno a lui. Rafa, che avrebbe voluto forzare il rientro già per l’andata, lo sa. Ha percepito l’importanza della sua presenza in campo e vuole fare di tutto per provare a portare il Milan in finale di Champions, competizione in cui ha segnato un solo gol, quello dell 2-0 a Zagabria contro la Dinamo, salvo poi eclissarsi dal punto di vista realizzativo, ma fornendo l’assist decisivo a Giroud per il momentaneo 1-0 al Maradona contro il Napoli, quando si procurò anche il rigore fallito dal francese. Dunque, nella partita nella quale tutto o quasi graverà sulle sue spalle, servirà una delle sue prestazioni migliori per poter tenere viva la fi amma della speranza milanista di cercare un’impresa che sarebbe leggendaria.